Materiale rilevante Garlasco in Procura gli audio citati da Roberta Bruzzone | cosa riguardano

A Garlasco, sono stati depositati in Procura gli audio inediti menzionati in precedenza dalla criminologa Roberta Bruzzone, nel quadro delle indagini sul delitto avvenuto nella zona. Questi materiali, ritenuti rilevanti, sono ora a disposizione degli inquirenti, che li analizzeranno nel dettaglio. La notizia rappresenta un nuovo sviluppo nel caso, che da tempo tiene sotto i riflettori l’attenzione pubblica e mediatica.

Nuovo scossone sul delitto di Garlasco. Gli audio inediti annunciati nelle scorse settimane dalla criminologa Roberta Bruzzone sono stati effettivamente depositati alla Procura generale di Milano. A renderlo noto è stato lo studio legale Gasperini Fabrizi di Roma, che ha parlato di materiali sonori relativi a “condotte suscettibili di assumere rilievo nell’ambito della nuova indagine concernente il delitto di Garlasco”. Una mossa che rimette pressione su un fascicolo già tornato da mesi al centro dell’attenzione pubblica. Il deposito, secondo quanto spiegato nella nota dei legali, non è arrivato da solo ma sarebbe stato accompagnato da “una articolata ricostruzione, finalizzata a contestualizzare il significato dei suddetti materiali e a definirne la possibile rilevanza”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Degli audio aveva parlato Roberta Bruzzone, a Quarto Grado - facebook.com facebook