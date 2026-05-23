La madre di un uomo condannato per omicidio ha dichiarato che suo figlio è innocente e non ha ucciso una ragazza. In un’intervista a un programma di approfondimento giudiziario, ha affermato di non sapere se l’imputato sia colpevole, ma di essere certa dell’innocenza del figlio. La donna ha espresso dubbi sulla condanna e ha sottolineato che il suo figlio non è l’autore del delitto.

“Mio figlio è innocente, non ha ucciso Chiara Poggi”. Lo ha detto Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, in un'intervista esclusiva a Quarto Grado, il programma di approfondimento sui casi giudiziari e di cronaca nera condotto dai giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Durante il suo intervento, la donna ha ribadito l'innocenza del figlio, indagato dalla Procura di Pavia con l'accusa di aver ucciso, il 13 agosto del 2007, la 26enne di Garlasco. “Andrea non è la persona che viene descritta in questi capi d'accusa - ha osservato - Quel giorno è uscito di casa alle 9.50 è rientrato a casa prima di mezzogiorno con gli stessi vestiti che aveva, completamente pulito e di sicuro non era uno che era appena andato a commettere un omicidio”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Garlasco, la mamma di Sempio: "Non so se Stasi è colpevole. ma mio figlio non ha ucciso Chiara"

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Garlasco, la madre di Sempio: «Non si può escludere che Stasi sia innocente»

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