Garlasco il padre di Sempio | Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi non c’entra niente È una vigliaccata

Da ilfattoquotidiano.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il padre di Andrea Sempio ha dichiarato che suo figlio non è coinvolto nell’omicidio di Chiara Poggi e ha definito le accuse una vigliaccata. In un’intervista al Tg1, ha affermato di essere convinto dell’innocenza di suo figlio, affermazione che rappresenta il suo principale sostegno in questo momento. La vicenda giudiziaria riguardante il caso di Garlasco ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media locali. L’intervista sarà trasmessa oggi alle 13:30.

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“Siamo forti dell’innocenza di mio figlio, è quello che ci sostiene”. Lo afferma Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, in una intervista al Tg1 che andrà in onda alle 13:30. “Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c’entra niente. Questa è una vigliaccata. Di chi non lo so.”, aggiunge l’uomo in una anticipazione dell’intervista sui profili social del Tg1 Rai. Andrea Sempio è l’unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco della Procura di Pavia, che nelle scorse settimane gli ha notificato l’avviso di chiusura delle indagini. La difesa del 38enne è al lavoro per smontare le accuse nei suoi confronti. Entro i termini dei venti giorni dalla notifica, come annunciato dai legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia, saranno depositate le consulenze effettuate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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