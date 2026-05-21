Il padre di Andrea Sempio ha dichiarato che suo figlio non è coinvolto nell’omicidio di Chiara Poggi e ha definito le accuse una vigliaccata. In un’intervista al Tg1, ha affermato di essere convinto dell’innocenza di suo figlio, affermazione che rappresenta il suo principale sostegno in questo momento. La vicenda giudiziaria riguardante il caso di Garlasco ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media locali. L’intervista sarà trasmessa oggi alle 13:30.

“Siamo forti dell’innocenza di mio figlio, è quello che ci sostiene”. Lo afferma Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, in una intervista al Tg1 che andrà in onda alle 13:30. “Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c’entra niente. Questa è una vigliaccata. Di chi non lo so.”, aggiunge l’uomo in una anticipazione dell’intervista sui profili social del Tg1 Rai. Andrea Sempio è l’unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco della Procura di Pavia, che nelle scorse settimane gli ha notificato l’avviso di chiusura delle indagini. La difesa del 38enne è al lavoro per smontare le accuse nei suoi confronti. Entro i termini dei venti giorni dalla notifica, come annunciato dai legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia, saranno depositate le consulenze effettuate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, il padre di Sempio: “Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c’entra niente. È una vigliaccata”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GARLASCO, IL PADRE DI ANDREA SEMPIO ROMPE IL SILENZIO: MIO FIGLIO È INNOCENTE, NON CENTRA NULLA

Sullo stesso argomento

Leggi anche: "Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, questa è una vigliaccata": l’urlo del padre di And...

Delitto di Garlasco, il padre di Sempio al Tg1: “Mio figlio innocente, non ha ucciso Chiara Poggi”Il padre di Andrea Sempio, Giuseppe, sostiene l’innocenza del figlio, indagato per il delitto di Garlasco del 13 agosto 2007 e quindi per l’omicidio...

Caso #Garlasco, #Mattino5 intercetta ed interroga il #padre di Andrea #Sempio dopo la #chiusura delle #indagini: C'è una cosa sola, Andrea è innocente e basta Andrea non c'entra niente con la morte di Chiara Poggi #ChiaraPoggi #AndreaSempio Guard x.com

Garlasco, Andrea Sempio intercettato: 'Ho visto il video di Chiara Poggi e Alberto Stasi, lei mi ha rifiutato' reddit

Garlasco, il padre di Andrea Sempio: Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi. È stata una vigliaccata, di chi non lo so...Andrea è innocente, mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi. E noi siamo forti su questo. È stata una vigliaccata. Di chi non lo so.... Giuseppe , padre di Andrea ... leggo.it

Garlasco, il padre di Andrea Sempio al Tg1: Mio figlio è innocente, non ha ucciso Chiara Poggi. E' stata una vigliaccataAndrea è innocente, mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi. E noi siamo forti su questo. È stata una vigliaccata. Parla al Tg1 delle 13.30 il padre di ... ilmessaggero.it