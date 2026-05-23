Garlasco la mamma di Andrea Sempio | Non posso dire adesso sicuramente Stasi è colpevole

La madre di Andrea Sempio ha dichiarato di non poter affermare con certezza che Stasi sia colpevole. Da alcuni giorni, i genitori dell'indagato per l'omicidio di una giovane donna partecipano a programmi televisivi per difendere il loro figlio.

Da giorni i genitori di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, continuano a intervenire in televisione in difesa del figlio. Entrambi confermano la versione sul famoso scontrino del giorno del delitto di Garlasco e minimizzano sui soliloqui in auto. La madre sulle lettere inviate a Stasi: "Uno sfogo, la sua famiglia ha accusato mio figlio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Garlasco: Andrea Sempio è colpevole

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