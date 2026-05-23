Garlasco la madre di Sempio | Stasi innocente? Non si può escludere una bufala le accuse a mio figlio - VIDEO

Notizia in breve

La madre di Andrea Sempio ha commentato la posizione di Alberto Stasi, attualmente in carcere per l’omicidio di una giovane donna, affermando che non si può escludere la sua innocenza. Ha inoltre definito le accuse rivolte a suo figlio come una bufala. La donna ha espresso dubbi sulla colpevolezza di Stasi e si è pronunciata anche sull’indagine che riguarda suo figlio, Andrea Sempio, che risulta indagato nel caso.