Garlasco la madre di Sempio | Stasi innocente? Non si può escludere una bufala le accuse a mio figlio - VIDEO
La madre di Andrea Sempio ha commentato la posizione di Alberto Stasi, attualmente in carcere per l’omicidio di una giovane donna, affermando che non si può escludere la sua innocenza. Ha inoltre definito le accuse rivolte a suo figlio come una bufala. La donna ha espresso dubbi sulla colpevolezza di Stasi e si è pronunciata anche sull’indagine che riguarda suo figlio, Andrea Sempio, che risulta indagato nel caso.
La donna si è espressa in merito all'innocenza di Alberto Stasi, attualmente in carcere per l'omicidio di Chiara Poggi, e sull'incheista che vede indagato suo figlio Andrea Sempio La madre di Andrea Sempio non è convinta della colpevolezza di Alberto Stasi. “Da come vedo le cose adesso, non p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Garlasco, la madre di Sempio: «Non si può escludere che Stasi sia innocente»
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#garlasco Nessuno l’ha visto uscire. Cosa ha detto la madre di Sempio su suo figlio e su Alberto Stasi a #quartogrado: https://qds.it/garlasco-cosa-ha-detto-madre-sempio-quarto-grado/ facebook
#Garlasco, #Cametti a #Mattino5 su #madre di #Sempio intercettata su #scontrino: Io credo che la signora pianga perché se(..)fosse stato vero(..)sarebbe stato dimostrabile(..) #Longo:(..)Come fa a dimostrarlo? Rispetto la tua interpretazione ma la mia è div x.com
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