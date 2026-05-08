Garlasco Lovati | Intercettazioni di Sempio? Senza perizia per me sono acqua fresca

A Garlasco, l'ex avvocato di Sempio ha dichiarato che le intercettazioni ambientali diffuse non hanno valore senza una perizia che le convalidi. La questione riguarda le registrazioni ascoltate dalle autorità durante le indagini, che sono state pubblicate e discusse pubblicamente. L’avvocato ha espresso dubbi sulla attendibilità di quelle registrazioni, sostenendo che senza un’analisi tecnica approfondita non si può considerarle prove certe.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Per Massimo Lovati le intercettazioni di Andrea Sempio "sono acqua fresca senza perizia". Lo ha detto a "Diario del giorno", l'ex legale di Sempio: "Le intercettazioni ambientali, come quelle telefoniche, vanno periziate", spiega Lovati. "Se non si tratta di consulenze tecniche, si tratta di una perizia che dovrà essere eventualmente disposta dal giudice del dibattimento"., Secondo Lovati, prima di attribuire valore probatorio alle conversazioni registrate sarà necessario stabilire con certezza l'origine degli audio l'identità delle persone coinvolte. "Fino a quando non c'è una perizia che dica da dove provengono questi soliloqui, queste captazioni, da dove provengono e da chi provengono, per me sono acqua fresca".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, Lovati: "Intercettazioni di Sempio? Senza perizia per me sono acqua fresca" Esclusiva Garlasco: Tutte le Intercettazioni che Svelano la Verità sul caso Notizie correlate Garlasco, nuove intercettazioni ad Andrea Sempio: “Quando sono andato…”Da settimane il nuovo filone investigativo sul delitto di Garlasco continua ad alimentare interrogativi, indiscrezioni e tensioni mediatiche. Leggi anche: Lovati dice che Sempio e Stasi sono entrambi innocenti: “Garlasco? Alla fine sarà fatta giustizia per i vivi” Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Garlasco, la legale di Sempio dopo l'interrogatorio: Intercettazioni? Commentava trasmissione tv, non ha visto video di Chiara; Garlasco, Massimo Lovati critica l'indagine della Procura di Pavia su Andrea Sempio: Testimoni influenzati; Dritto e rovescio: Svolta Garlasco, l'intercettazione che incastra Sempio Video; Andrea Sempio, il suo ex legale Massimo Lovati: Intercettazioni fumose, sarà archiviato. Non si può sbattere il mostro in prima pagina. Garlasco, intercettazioni choc di Sempio: «Chiara mi ha rifiutato»Sempio si avvale della facoltà di non rispondere. Ma le intercettazioni captate in auto raccontano un'altra storia sul delitto di Garlasco ... panorama.it Garlasco, la nuova intercettazione di Sempio sorprende tutti: Il sangue c'era quando sono andato viaC'è un'altra intercettazione di Andrea Sempio a corroborare per la procura di Pavia, che ieri ha chiuso le indagini, il suo capo d'incolpazione. Un altro soliloquio dell'amico storico del fratello di ... tg.la7.it Le intercettazioni di Andrea Sempio che parla da solo nella propria auto potrebbero aver rivelato dettagli importanti sul delitto di Garlasco. Non sempre però, quando conversiamo con noi stessi, siamo oggettivi e pienamente sinceri. Fanpage ne ha discusso c - facebook.com facebook #ARTICOLO Garlasco, sulle intercettazioni Sempio si difende: “È la mia parola contro la mia” - LEGGI L'ARTICOLO di @ESettembrini x.com