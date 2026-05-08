Garlasco Lovati | Intercettazioni di Sempio? Senza perizia per me sono acqua fresca

Da tgcom24.mediaset.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Garlasco, l'ex avvocato di Sempio ha dichiarato che le intercettazioni ambientali diffuse non hanno valore senza una perizia che le convalidi. La questione riguarda le registrazioni ascoltate dalle autorità durante le indagini, che sono state pubblicate e discusse pubblicamente. L’avvocato ha espresso dubbi sulla attendibilità di quelle registrazioni, sostenendo che senza un’analisi tecnica approfondita non si può considerarle prove certe.

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Per Massimo Lovati le intercettazioni di Andrea Sempio "sono acqua fresca senza perizia". Lo ha detto a "Diario del giorno", l'ex legale di Sempio: "Le intercettazioni ambientali, come quelle telefoniche, vanno periziate", spiega Lovati. "Se non si tratta di consulenze tecniche, si tratta di una perizia che dovrà essere eventualmente disposta dal giudice del dibattimento"., Secondo Lovati, prima di attribuire valore probatorio alle conversazioni registrate sarà necessario stabilire con certezza l'origine degli audio l'identità delle persone coinvolte. "Fino a quando non c'è una perizia che dica da dove provengono questi soliloqui, queste captazioni, da dove provengono e da chi provengono, per me sono acqua fresca".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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