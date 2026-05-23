"Dopo la notizia della riapertura dell'indagine, questo nell'ultimo anno e mezzo è il giorno più bello per me. Un giorno molto bello in cui finalmente si potrà chiarire qualcosa, che poi ognuno interpreterà come vuole". Antonio De Rensis, uno dei legali di Alberto Stasi, intervenendo a Ore14 su Rai2 risponde così alla denuncia presentata ai suoi danni per istigazione a delinquere da Stefania Cappa, gemella di Paola e cugina di Chiara Poggi. Si tratta dell'ultimo fronte giudiziario di un caso, il delitto di Garlasco, che nonostante la condanna definitiva a 16 anni per omicidio fissata dalla Cassazione a carico di Stasi, fidanzato di Chiara, sembra ancora lontano dal chiudersi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, De Rensis contro Stefania Cappa: "Chi non ha paura dei cognomi". Un'altra bomba

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Speciale Garlasco: Stefania Cappa contro De Rensis e la Consulenza Cattaneo

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