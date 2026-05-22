Garlasco Stefania Cappa annuncia azioni contro De Rensis dopo le dichiarazioni in tv | nuovo scontro sul caso
A Garlasco, la legale di una delle parti coinvolte ha annunciato azioni legali contro un avvocato avversario dopo le recenti dichiarazioni fatte in televisione. La replica è arrivata in seguito a quanto affermato durante una trasmissione, definendo le affermazioni come gravemente lesive. La vicenda riguardante l’omicidio di una giovane donna continua a essere al centro di attenzione, con nuovi sviluppi sia nelle indagini che nel dibattito pubblico e legale.
Il nuovo filone d’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi continua a generare sviluppi non solo sul piano investigativo ma anche su quello del confronto legale e mediatico. Nelle ultime ore Stefania Cappa ha annunciato iniziative nei confronti dell’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, dopo alcune dichiarazioni rilasciate durante la trasmissione televisiva Ore 14 Sera. Attraverso una nota diffusa dai suoi difensori, l’avvocata contesta modalità e contenuti dell’intervento televisivo. Nella nota viene inoltre richiamato il tema del rispetto del decoro professionale e dei limiti del confronto pubblico. Sempre attraverso i propri legali, Stefania Cappa ha fatto sapere di voler procedere nelle sedi ritenute competenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
GARLASCO: STEFANIA CAPPA, CUGINA DI CHIARA - LETTURA DOCUMENTI - DELITTO DI CHIARA POGGI
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