Garlasco Stefania Cappa annuncia azioni contro De Rensis dopo le dichiarazioni in tv | nuovo scontro sul caso

A Garlasco, la legale di una delle parti coinvolte ha annunciato azioni legali contro un avvocato avversario dopo le recenti dichiarazioni fatte in televisione. La replica è arrivata in seguito a quanto affermato durante una trasmissione, definendo le affermazioni come gravemente lesive. La vicenda riguardante l’omicidio di una giovane donna continua a essere al centro di attenzione, con nuovi sviluppi sia nelle indagini che nel dibattito pubblico e legale.

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