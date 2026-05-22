Garlasco Antonio De Rensis provoca Stefania Cappa | Adesso capirà che c' è chi non ha paura dei cognomi

Antonio De Rensis, avvocato di Stasi nel procedimento di Garlasco, ha commentato la denuncia presentata da Stefania Cappa. Durante le dichiarazioni, ha affermato che questa vicenda dimostra come ci siano persone disposte a sfidare le intimidazioni e a non temere i nomi delle parti coinvolte. De Rensis ha aggiunto che la denuncia rappresenta un messaggio chiaro rispetto alle minacce ricevute, sottolineando la volontà di affrontare le difficoltà senza paura.

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Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi nel caso di Garlasco, è stato denunciato da Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, per istigazione a delinquere nelle forme della diffamazione e della calunnia. L’avvocato ha replicato che “adesso capirà che c’è chi non ha paura di nomi e cognomi” e che tutelerà la sua dignità “con molta forza”. La denuncia di Stefania Cappa a De Rensis Stefania Cappa ha depositato una denuncia nei confronti dell’avvocato Antonio De Rensis, uno dei legali di Alberto Stasi, dell’inviato del programma “Le Iene” Alessandro Di Giuseppe e dell’ex maresciallo dei carabinieri di Pavia, Francesco Marchetto. La denuncia,... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, Antonio De Rensis provoca Stefania Cappa: "Adesso capirà che c'è chi non ha paura dei cognomi" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Garlasco, Bruzzone replica a Sottile sugli audio censurati Sullo stesso argomento Garlasco, Antonio De Rensis replica alle accuse di Stefania Cappa e svela cos'è successo il 13 luglio 2022L’avvocato Antonio De Rensis si difende dalle accuse di Stefania Cappa rivelando il più volte citato episodio del 13 luglio 2022. Garlasco, Stefania Cappa denuncia De Rensis per istigazione a delinquereLa cugina di Chiara Poggi, Stefania Cappa, ha presentato una denuncia nei confronti di Antonio De Rensis, uno dei difensori di Alberto Stasi. Stefania Cappa attacca Antonio De Rensis dopo le dichiarazioni tv sul caso #Garlasco. I legali della professionista annunciano azioni civili, penali e disciplinari contro il difensore di Alberto Stasi. x.com Garlasco, Stefania Cappa denuncia Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, l'inviato de Le Iene, Alessandro Di Giuseppe, e l'ex maresciallo Marchetto reddit Garlasco, l’avvocato De Rensis dopo la denuncia di Stefania Cappa: Mi propose incarico il giorno stesso della difesa di StasiL’avvocato Antonio De Rensis passa al contrattacco dopo la denuncia di Stefania Cappa a suo carico per una presunta macchina del fango mediatica sul ... fanpage.it Garlasco, scontro De Rensis - Colaprico a Ore 14 Sera a colpi di ignorante: Milo Infante perde la pazienzaDiscussione durissima nel talk Ore 14 Sera, nella puntata del 21 maggio. Mentre si stava parlando del delitto di Garlasco, il giornalista Piero Colaprico si è scontrato con Antonio De Rensis, avvoca ... virgilio.it