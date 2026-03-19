Fakemink arriva per la prima volta in Italia | data unica a Milano il 15 giugno 2026

Fakemink, uno degli artisti più originali e riconoscibili dell’underground UK rap, debutta in Italia con un evento a Milano il 15 giugno 2026. La data rappresenta la prima volta che l’artista si esibisce nel nostro paese e farà parte della sua tournée intitolata “Fakemink: a Terrible Beauty”. La serata si svolgerà in un locale della città.

Tra le voci più originali, radicali e riconoscibili dell’underground UK rap contemporaneo, Fakemink arriva per la prima volta in Italia con “Fakemink: a Terrible Beauty. – The Tour”, per un appuntamento unico che segna un passaggio importante nel suo percorso internazionale. Il live, prodotto da Vivo Concerti, è in programma lunedì 15 giugno 2026 ai Magazzini Generali di Milano e rappresenta l’occasione per ascoltare dal vivo uno degli artisti più interessanti e imprevedibili della nuova scena britannica. L’arrivo di Fakemink in Italia conferma la crescente attenzione intorno a un progetto musicale che negli ultimi anni ha saputo costruire un’identità fortissima, sospesa tra cloud rap, hip-hop sperimentale ed elettronica, con un’estetica sonora e visiva capace di distinguersi nettamente all’interno della nuova generazione internazionale. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Fakemink arriva per la prima volta in Italia: data unica a Milano il 15 giugno 2026 Articoli correlati LiSA arriva in Italia: unica data a Milano il 15 settembre 2026LiSA, icona del J-Pop e voce degli anime, debutta in Italia il 15 settembre 2026 all’Unipol Forum di Milano. Macklemore torna live in Italia: unica data il 28 giugno 2026 al Kozel Carroponte di MilanoMacklemore ha annunciato il suo ritorno in Italia con un appuntamento attesissimo: dopo oltre due anni dall’ultimo live nel nostro Paese, il rapper...