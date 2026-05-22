Il Parco Natura Viva accoglie Cashu l' unico esemplare di orso andino d’Italia

Da veronasera.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Parco Natura Viva è stato recentemente introdotto un esemplare di orso andino, l’unico presente in Italia. Si tratta di un’orsa che, nonostante la sua età avanzata, si comporta come una giovane, arrampicandosi tra tronchi e ramaglie con grande determinazione. La presenza di questo animale rappresenta un’occasione unica di osservazione e studio all’interno del parco, che si dedica alla conservazione e alla tutela delle specie selvatiche. La nuova arrivata ha suscitato l’interesse di visitatori e staff del parco.

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Un’orsa nella pieno della “terza età”, che si arrampica tra tronchi e ramaglie con la determinazione di una giovane. Al Parco Natura Viva è arrivata Cashu, unico esemplare di orso andino d’Italia, vulnerabile di estinzione secondo l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Dopo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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