Gancio della gru caduto nel giardino della scuola | Interrompere i lavori i macchinari vanno messi in sicurezza

Da pordenonetoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una gru è caduta nel giardino di una scuola durante un intervento di costruzione. Le autorità hanno richiesto l’immediata interruzione dei lavori e l’arresto dell’uso dei macchinari coinvolti. Si chiede di mettere in sicurezza i mezzi e di verificare le condizioni del cantiere da parte delle autorità competenti. Nessuna persona è rimasta ferita. Le operazioni di controllo sono in corso per accertare le cause dell’incidente.

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“Chiediamo che siano immediatamente interrotte le lavorazioni e l’utilizzo dei macchinari coinvolti fino alla loro messa in sicurezza e il conseguente accertamento delle condizioni di sicurezza del cantiere a cura dell’autorità competente”. Le richieste sono della lista civica Il Bene Comune dopo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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