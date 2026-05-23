Gancio della gru caduto nel giardino della scuola | Interrompere i lavori i macchinari vanno messi in sicurezza

Notizia in breve

Una gru è caduta nel giardino di una scuola durante un intervento di costruzione. Le autorità hanno richiesto l’immediata interruzione dei lavori e l’arresto dell’uso dei macchinari coinvolti. Si chiede di mettere in sicurezza i mezzi e di verificare le condizioni del cantiere da parte delle autorità competenti. Nessuna persona è rimasta ferita. Le operazioni di controllo sono in corso per accertare le cause dell’incidente.