Dramma sfiorato nel cantiere dell' ex Fiera | cede il gancio della gru e finisce nel giardino della scuola

Notizia in breve

Venerdì 22 maggio, alle 14:30, nel cantiere dell'ex Fiera, il gancio di una gru si è staccato e è caduto nel giardino di una scuola primaria. Nessun ferito. La zona è stata evacuata e sono in corso verifiche sulla sicurezza dell’area. Non sono stati segnalati danni a persone o alle strutture vicine. La polizia e i tecnici sono intervenuti per accertamenti e messa in sicurezza del sito.