Dramma sfiorato nel cantiere dell' ex Fiera | cede il gancio della gru e finisce nel giardino della scuola

Da pordenonetoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Venerdì 22 maggio, alle 14:30, nel cantiere dell'ex Fiera, il gancio di una gru si è staccato e è caduto nel giardino di una scuola primaria. Nessun ferito. La zona è stata evacuata e sono in corso verifiche sulla sicurezza dell’area. Non sono stati segnalati danni a persone o alle strutture vicine. La polizia e i tecnici sono intervenuti per accertamenti e messa in sicurezza del sito.

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Tragedia sfiorata nel cantiere dell'ex Fiera. Nel pomeriggio di venerdì 22 maggio, intorno alle 14:30, il gancio della gru è precipitato fino a cadere nel giardino della scuola primaria Collodi.Secondo una prima ricostruzione, il pezzo è caduto da un’altezza di circa dieci metri ed è finito nello. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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