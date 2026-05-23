Dramma sfiorato nel cantiere dell' ex Fiera | cede il gancio della gru e finisce nel giardino della scuola
Venerdì 22 maggio, alle 14:30, nel cantiere dell'ex Fiera, il gancio di una gru si è staccato e è caduto nel giardino di una scuola primaria. Nessun ferito. La zona è stata evacuata e sono in corso verifiche sulla sicurezza dell’area. Non sono stati segnalati danni a persone o alle strutture vicine. La polizia e i tecnici sono intervenuti per accertamenti e messa in sicurezza del sito.
Tragedia sfiorata nel cantiere dell'ex Fiera. Nel pomeriggio di venerdì 22 maggio, intorno alle 14:30, il gancio della gru è precipitato fino a cadere nel giardino della scuola primaria Collodi.Secondo una prima ricostruzione, il pezzo è caduto da un’altezza di circa dieci metri ed è finito nello. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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