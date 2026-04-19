Caduto ramo nel giardino della scuola Santa Maria a Coverciano FOTO

Nella notte un ramo si è staccato da un pino domestico nel giardino della scuola Santa Maria a Coverciano, a Campo di Marte. Il ramo è caduto mentre l’area era chiusa e senza presenza di persone. Non ci sono stati danni a persone o proprietà. La scuola è stata chiusa regolarmente durante le ore diurne. La squadra di manutenzione ha già verificato la situazione.

Questa notte è caduto un ramo da un pino domestico nel giardino della scuola Santa Maria a Coverciano, a Campo di Marte, mentre la scuola e il giardino erano chiusi e vuoti. A renderlo noto è la stessa amministrazione comunale.Il ramo è caduto da una pianta con un tronco di 58 cm e con altezza.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Cade ramo nel giardino della scuola Santa Maria a Coverciano / FOTOQuesta notte è caduto un ramo da un pino domestico nel giardino della scuola Santa Maria a Coverciano, a Campo di Marte, mentre la scuola e il... Firenze: cade grosso ramo nella notte nella scuola di Santa Maria a Coverciano. Albero abbattutoFIRENZE – Nella notte fra sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, è caduto un ramo da un pino domestico (Pinus pinea) nel giardino della scuola Santa... Aggiornamenti e dibattiti Firenze, cade un ramo nel giardino della scuola Santa Maria a CovercianoCade un ramo nel giardino di una scuola a Firenze. Questa notte è caduto un ramo da un pino domestico (Pinus pinea) nel giardino della scuola Santa Maria a Coverciano, a Campo di Marte, mentre la ... 055firenze.it Grosso ramo di pino cade nel cortile di una scuola a CovercianoUn grosso ramo di pino domestico (Pinus pinea) è caduto la notte scorsa nel giardino della scuola Santa Maria a Coverciano (Firenze). Non c'era nessuno e ci sono stati solo danni materiali. (ANSA) ... ansa.it