Galateia vince la battaglia dei giganti alla Tre Golfi dell' Europeo Maxi

Galateia ha vinto la categoria dei grandi alla Tre Golfi dell'Europeo Maxi. La barca, un Wally 100, è di proprietà di due soci del Circolo del Remo e della Vela. La regata si è svolta nel tratto tra la costa e l’isola, con la barca che ha concluso la prova in prima posizione. La vittoria segue quella ottenuta in precedenza durante la stessa manifestazione. La regata ha visto la partecipazione di numerose imbarcazioni di alto livello.

Galateia è ancora una volta la protagonista della Tre Golfi Sailing Week. Il Wally 100 di proprietà di David Leuschen e Chris Flowers, socio del Circolo del Remo e della Vela Italia, si è aggiudicato il primo posto nella 71ª Regata dei Tre Golfi per il secondo anno consecutivo, la regata d'altura che apre l'IMA Maxi European Championship. Galateia ha completato il percorso in 17 ore, 1 minuto e 25 secondi al termine di una regata intensa e spettacolare, disputata su uno dei campi di regata più iconici del Mediterraneo, tra il Golfo di Napoli, Ponza, Capri e Li Galli. L'evento è organizzato dal Circolo del Remo e della Vela... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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