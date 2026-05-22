A Napoli è iniziata la Tre Golfi Sailing Week 2026, che comprende anche l'IMA Maxi European Championship 2026. Le imbarcazioni si sono schierate in mare tra Napoli e Sorrento, con le vele spiegate, e resteranno in acqua fino al 28 maggio. La competizione si svolge lungo la costa campana, coinvolgendo diverse imbarcazioni di grandi dimensioni. La regata si svolge in più giornate, con prove di vela che attirano equipaggi e appassionati della nautica.

Al via a Napoli l'IMA Maxi European Championship 2026 nell'ambito della Tre Golfi Sailing Week 2026. Vele spiegate tra Napoli e Sorrento fino al 28 maggio, per uno degli eventi più attesi della stagione velica internazionale sta per iniziare. Organizzato dal Circolo del Remo e della Vela Italia, in collaborazione con l' International Maxi Association (IMA), con il supporto dello Yacht Club Italiano di Genova e del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, e con il patrocinio di Rolex e Loro Piana, il Maxi European Championship rappresenta ancora una volta uno dei momenti clou della stagione velica Maxi del Mediterraneo.... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, al via l'Europeo Maxi nella Tre Golfi Sailing Week 2026: ecco lo spettacolo delle vele

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