Dal 22 al 28 maggio si svolgerà tra Napoli e Sorrento la Tre Golfi Sailing Week 2026, con l’IMA Maxi European Championship che rappresenta uno degli eventi principali della manifestazione. La regata dei Tre Golfi, giunta alla sua 71ª edizione, aprirà ufficialmente la settimana dedicata alla vela di alto livello, coinvolgendo equipaggi provenienti da diversi paesi. Le imbarcazioni si preparano a solcare le acque del Tirreno in un appuntamento che richiama appassionati e addetti ai lavori.

Tutto è pronto per l’IMA Maxi European Championship 2026, in programma dal 22 al 28 maggio tra Napoli e Sorrento nell’ambito della Tre Golfi Sailing Week 2026. Sta per entrare nel vivo uno degli appuntamenti più attesi della stagione della vela internazionale: l’IMA Maxi European Championship 2026, in programma dal 22 al 28 maggio tra Napoli e Sorrento nell’ambito della Tre Golfi Sailing Week 2026. Organizzato dal Circolo del Remo e della Vela Italia, in sinergia con la International Maxi Association (IMA), in collaborazione con lo Yacht Club Italiano di Genova e il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, e supportato da Rolex e Loro Piana, il Campionato Europeo Maxi rappresenta ancora una volta uno dei momenti centrali della stagione mediterranea dei grandi yacht. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Tre Golfi Sailing Week 2026, al via l’IMA Maxi European Championship con la 71° Regata dei Tre Golfi

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Napoli, al via l'IMA Maxi European Championship 2026: ecco lo spettacolo delle vele nel golfo

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