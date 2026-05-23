Gabrielli Banca Etica | Meno fossili più rinnovabili | la pace si fa con l’energia
Il direttore di Banca Etica ha dichiarato che per favorire la pace è necessario ridurre l’uso di fonti fossili e incrementare le energie rinnovabili. Contestualmente, il governo ha richiesto una deroga al patto di stabilità per sostenere tali interventi. La proposta prevede investimenti specifici nel settore energetico, senza precisare i dettagli delle misure o i tempi di attuazione. La richiesta è stata presentata alle autorità europee, mentre si attendono risposte ufficiali.
Intervista Nazzareno Gabrielli, direttore di Banca Etica: «Palliativi sul caro-carburanti, va cambiata la produzione. Tassare le banche è giusto, ma non basta. Bisogna misurare l'impatto di Co2 di chi si finanzia. E puntare sulla partecipazione dei cittadini e le comunità energetiche» Nazzareno Gabrielli, direttore di Banca Etica, mentre il governo Meloni chiede una deroga al patto di stabilità per pagare il caro-prezzi dei carburanti fossili, il commissario europeo all’Economia Valdis Dombrovskis risponde che le misure devono essere temporanee e bisogna investire nelle energie verdi. Come spiega questa situazione? Le misure sulle accise sono temporanee ed emergenziali. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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