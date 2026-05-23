Gabrielli Banca Etica | Meno fossili più rinnovabili | la pace si fa con l’energia

Notizia in breve

Il direttore di Banca Etica ha dichiarato che per favorire la pace è necessario ridurre l’uso di fonti fossili e incrementare le energie rinnovabili. Contestualmente, il governo ha richiesto una deroga al patto di stabilità per sostenere tali interventi. La proposta prevede investimenti specifici nel settore energetico, senza precisare i dettagli delle misure o i tempi di attuazione. La richiesta è stata presentata alle autorità europee, mentre si attendono risposte ufficiali.