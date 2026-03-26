Le rinnovabili energia per la pace torna l’Earth hour del Wwf

Torna l’Earth Hour del WWF, un'iniziativa che invita a spegnere le luci per sensibilizzare sull’uso delle energie rinnovabili. Queste fonti di energia, considerate fondamentali per ridurre le emissioni di gas serra, rappresentano anche un’alternativa ai combustibili fossili prodotti in aree di conflitto o regimi autoritari. La campagna mira a promuovere un cambiamento nel modo in cui si produce e si consuma energia a livello globale.

Le rinnovabili sono la soluzione alla crisi climatica che affligge il Pianeta e allo stesso tempo, liberandoci dai combustibili fossili spesso prodotti dove c’è una dittatura e guerra, sono l’ energia per la pace. Con questo messaggio il Wwf presenta il nuovo rapporto in occasione dell’ Earth hour che torna anche quest’anno, in programma sabato 28 marzo in tutto il mondo. L’ Earth hour – viene spiegato – è “la più grande mobilitazione globale per il clima e la natura, nata 20 anni fa grazie al Wwf. Un’ora al buio per il futuro del Pianeta. Un futuro sempre più in bilico, stretto tra la crisi climatica e i conflitti che insanguinano il Pianeta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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