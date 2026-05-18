Energia con norma della Regione autorizzazioni più veloci per la produzione da fonti rinnovabili in Sicilia

Da agrigentonotizie.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova norma approvata dalla Regione accelera le tempistiche per ottenere le autorizzazioni ambientali necessarie alle aziende che intendono sviluppare impianti di energia da fonti rinnovabili in Sicilia. La legge prevede procedure semplificate e tempi ridotti, con l’obiettivo di favorire la crescita di progetti sostenibili nel settore energetico. La misura riguarda specificamente le pratiche autorizzative, che ora potranno essere completate più rapidamente rispetto a quanto previsto in passato.

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Autorizzazioni ambientali più veloci per le aziende che vogliono produrre in Sicilia energia da fonti rinnovabili. Lo stabilisce la norma, di iniziativa governativa, in materia di Paur, il Provvedimento autorizzatorio unico regionale, approvata nei giorni scorsi all'Ars.“Agendo nell'ambito del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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