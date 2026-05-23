GabicceGradara Primi colpi per mister Gaudenzi | dal Riccione Sottile e Serafini

Il GabicceGradara ha annunciato i primi acquisti in vista della nuova stagione. Sono arrivati Matteo Serafini, centrocampista nato nel 1994, e Fabio Sottile, difensore classe 1993 proveniente dal Lunano. Entrambi sono stati trasferiti dal Riccione. La società ha ufficializzato le firme dei due giocatori, senza comunicare ulteriori dettagli sui termini del trasferimento.

Primi acquisti per il GabicceGradara che ieri ha definito per Matteo Serafini, centrocampista classe 1994 e Fabio Sottile, difensore (ex Lunano, classe ’93), entrambi dal Riccione. Due rinforzi del presidente Marsili per il neo tecnico Lazzaro Gaudenzi: "Ringrazio la società per la fiducia che mi ha concesso e che ho sempre ammirato per la qualità dei suoi dirigenti ed il loro costante impegno – sono state le prime parole del tecnico –, la passione per il lavoro sul settore giovanile che è un grande motivo di orgoglio, nella formazione e nella crescita dei giovani perché la missione è valorizzare più ragazzi possibile e portarli in prima squadra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Medicina, ‘filo’ sottile 1,5 mm contro morte cardiaca improvvisa, a Bergamo primi interventi(Adnkronos) – E' come un filo sottilissimo, diametro 1,5 millimetri, adatto anche ai pazienti più giovani.

Nuoto, Riccione decide i primi azzurri per la sfida di ParigiIl primo nucleo di atleti pronti per la sfida francese si è delineato tra le mura di Riccione durante gli ultimi due giorni degli Assoluti di nuoto...