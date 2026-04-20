Durante gli ultimi due giorni degli Assoluti di nuoto 2026, si sono definiti i primi atleti italiani che parteciperanno alla gara di Parigi. La selezione è avvenuta a Riccione, dove sono stati scelti i nuotatori che rappresenteranno il paese nella competizione francese. La decisione riguarda un gruppo iniziale di atleti, pronti a scendere in vasca per la trasferta internazionale.

Il primo nucleo di atleti pronti per la sfida francese si è delineato tra le mura di Riccione durante gli ultimi due giorni degli Assoluti di nuoto 2026. Le gare disputate venerdì 17 e sabato 18 aprile hanno stabilito i nomi dei primi azzurri qualificati agli Europei che si terranno a Parigi. In vasca, l’attenzione è stata catalizzata dai grandi nomi del nazionale, tra cui spiccano conferme consolidate, il ritorno di elementi esperti e la nascita di nuove certezze tecniche. Il percorso verso la capitale francese è ufficialmente entrato nella sua fase operativa più intensa dopo le prestazioni registrate in queste sessioni decisive. Protagonisti e voci dal bordo vasca.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuoto, Riccione decide i primi azzurri per la sfida di Parigi

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