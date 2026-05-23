Fvg divario di genere | le donne guadagnano 10.208 euro in meno

In Friuli Venezia Giulia, le donne guadagnano in media 10.208 euro in meno rispetto agli uomini. Il divario di genere nel reddito supera la media nazionale. Il part-time contribuisce alla differenza di reddito tra i sessi, in quanto viene più frequentemente scelto dalle donne. I dati indicano che il gap salariale si manifesta principalmente nelle differenze di orario di lavoro e nelle tipologie di impiego.

? Domande chiave Perché il divario salariale in FVG supera la media nazionale?. Come influisce il part-time sulla differenza di reddito tra i sessi?. Quali sono le conseguenze economiche per le donne durante la pensione?. Perché Trieste rappresenta l'unica eccezione positiva nel mercato regionale?.? In Breve Lavoratrici dipendenti percepiscono 7.700 euro in meno rispetto ai colleghi maschi.. Pensionate subiscono un calo reddituale del 32 per cento rispetto agli uomini.. Il 76,8 per cento delle donne dichiara redditi inferiori a 29.000 euro.. Trieste registra redditi femminili medi di 23.572 euro contro i 33.000 maschili.. In Friuli Venezia Giulia le donne dichiarano al fisco mediamente 10. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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