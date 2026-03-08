In Italia, l’occupazione femminile si ferma al 53,3%, mentre la media europea supera il 70%. Le donne sono più presenti nel lavoro precario e lavorano meno rispetto agli uomini, con una differenza di guadagno che si attesta intorno al 25%. Questi dati evidenziano una disparità di genere ancora molto presente nel mercato del lavoro del paese.

La disuguaglianza di genere continua a rappresentare uno dei principali fattori di inefficienza dell’economia italiana. Nonostante livelli di istruzione sempre più elevati, le donne partecipano meno al mercato del lavoro, guadagnano meno e sostengono la gran parte dei carichi di cura familiari. Il risultato è un sistema che continua a disperdere capitale umano qualificato e a frenare il potenziale di crescita del Paese, mantenendo l’Italia tra i Paesi europei con i divari più ampi tra uomini e donne in termini di occupazione, retribuzioni e opportunità di carriera. La partecipazione femminile al mercato del lavoro continua a rappresentare uno dei principali nodi strutturali dell’economia italiana. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Le donne lavorano poco, in precarietà e guadagnano in media il 25% in meno

Le donne studiano più degli uomini ma guadagnano il 25% in meno, il gender gap zavorra per l’ItaliaRoma, 24 febbraio 2026 – Il terzo Rendiconto di genere del CIV dell’INPS, presentato a Roma, restituisce una fotografia nitida e per molti versi...

Salari stagnanti che non compensano l’inflazione: i dati Inps. E le donne guadagnano il 30% in menoStagnazione dei salari reali e aumento delle retribuzioni nominali lorde incapace a compensare l’aumento dell’inflazione, in parte anche per la...

Candidat de télé-réalité - Le choc du retour à la vie normale

Una raccolta di contenuti su donne lavorano.

Temi più discussi: Le donne lavorano poco, in precarietà e guadagnano in media il 25% in meno; 8 marzo, c’è poco da festeggiare: nelle Marche le donne guadagnano 7mila euro l’anno in meno degli uomini; Ma Lucca è poco ‘alla pari’. Il 60,3% di donne lavora contro il 72,4% di uomini; Il costo di essere donna, tra lavoro, famiglia e disuguaglianze.

Le donne lavorano poco, in precarietà e guadagnano in media il 25% in menoL’occupazione femminile resta al palo in Italia al 53,3% contro una media europea del 70,8% e la percentuale di quella maschile italiana al 71,3% ... msn.com

L’8 marzo c’è poco da festeggiare: in casa con un marito le donne lavorano di piùE lava i piatti, e stira le camicie, e togli la polvere, e metti in ordine, e che stress! Bello il matrimonio, bellissimo. Ma pare proprio che avere un marito comporti anche un plus di lavoro domestic ... targatocn.it

LA CURIOSITA' | Nella sede di via Saffo lavorano nove donne, otto delle quali mamme. Poste Italiane conferma l’impegno per la parità di genere e l’inclusione nel lavoro quotidiano - facebook.com facebook