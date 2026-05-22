Il tecnico della prima squadra ha annunciato le dimissioni, lasciando così il suo ruolo dopo un certo periodo alla guida della squadra principale. La decisione è stata comunicata ufficialmente e ha portato alla nomina di un nuovo responsabile del settore giovanile, che prenderà in carico le attività di formazione e sviluppo dei giovani talento. La società ha confermato che il cambio di incarico non influirà sulle altre aree del settore sportivo e che si cercherà di garantire continuità nel lavoro con i giovani calciatori.

? Punti chiave Perché Mordini ha deciso di lasciare la panchina della prima squadra?. Come cambierà il lavoro tecnico nel vivaio con il nuovo responsabile?. Quali obiettivi ha fissato la società per il futuro dei giovani?. In che modo l'esperienza in Eccellenza aiuterà la crescita dei ragazzi?.? In Breve Mordini ha ottenuto 52 punti con la Juniores U19 nel Campionato Élite.. L'ex calciatore nato a Faenza nel 1983 ha totalizzato 38 presenze ufficiali.. La squadra ha chiuso l'ultimo campionato all'ottavo posto in Eccellenza.. Il nuovo ruolo mira a monitorare allenatori e dirigenti del vivaio biancorosso.. Il Futball Cava Ronco comunica oggi il cambio alla guida della prima squadra: Daniele Mordini lascerà la panchina per assumere un nuovo incarico tecnico all’interno della società biancorossa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cava Ronco, Mordini lascia la panchina: guida il settore giovanile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Futball Cava Ronco, Mordini non sarà più l'allenatore della prima squadra: nuovo ruolo in società

Sbravati lascia la Juve: non è più il responsabile del settore giovanile dopo 2 anni di operato. Chi sarà il suo successoredi Fabio ZaccariaSbravati Juve, fine del rapporto con il responsabile del settore giovanile: era l’ultimo nome in casa bianconera legato alla...

Cava Ronco, vivaio affidato a MordiniDal campo di gioco alla scrivania. Daniele Mordini è il nuovo responsabile del settore giovanile del Cava Ronco. La società guidata da Roberto Alpi, nello scorso campionato ottima quinta in Eccellenza ... ilrestodelcarlino.it

Eccellenza. Poker del Cava Ronco. Il Mesola è rassegnato: Calderoni, Guariento (46’ Maistrello), Crosara (55’ Davo), Biocati, Ribello, Telloli, Alessio, Neffati, Marangon (69’ Paganini), Cantelli, Lucci. All. Forlani ... ilrestodelcarlino.it