Furto di oro rosso | sottratti 300 metri di cavi dalla stazione centrale di Nardò

Notizia in breve

Nelle ultime ore, sono stati rubati circa 300 metri di cavi di rame dalla stazione centrale di Nardò. Il furto, legato alla crescente problematica dei furti di metalli preziosi, è stato scoperto questa mattina. I ladri hanno forzato le recinzioni e prelevato i cavi, lasciando tracce di danneggiamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi e le indagini sono in corso.