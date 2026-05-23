Furto di oro rosso | sottratti 300 metri di cavi dalla stazione centrale di Nardò
Nelle ultime ore, sono stati rubati circa 300 metri di cavi di rame dalla stazione centrale di Nardò. Il furto, legato alla crescente problematica dei furti di metalli preziosi, è stato scoperto questa mattina. I ladri hanno forzato le recinzioni e prelevato i cavi, lasciando tracce di danneggiamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi e le indagini sono in corso.
NARDÒ – Un nuovo raid legato alla piaga dei furti di rame è stato messo a segno nelle scorse ore nel territorio di Nardò. Gli agenti di una volante del commissariato locale sono intervenuti alle prime luci dell’alba, intorno alle 6 del mattino, presso la stazione ferroviaria di Nardò Centrale. La. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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