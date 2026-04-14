Cacciatori di oro rosso anche in cantina | nuovo furto di cavi di rame

Un nuovo episodio di furto di cavi di rame si è verificato, coinvolgendo non solo le zone rurali ma anche le aziende locali. In alcuni casi, i ladri hanno preso di mira le cantine, sottraendo cavi di rame presenti nei locali. Questo tipo di crimine non rappresenta un fenomeno isolato, dato che si sono verificati altri furti di questo genere in passato.

Non soltanto lungo le strade di campagna. Ma anche nelle aziende. E non è neanche la prima volta che accade. Ad essere “visitata” dai “cacciatori di rame” è stata anche la Settesoli, le cantine di Menfi che sono simbolo del buon vino siciliano. Qualcuno, durante il weekend, ha tranciato e portato.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Contrada "ripulita" dai cavi di rame: colpo da 38 mila euro per i cacciatori di "oro rosso"È stata presentata una denuncia a carico di ignoti e i carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di identificare i ladri Hanno portato via 2.

Roma e la guerra invisibile dell’oro rosso: così un furto di cavi può allagare un intero quartiereColpi a ridosso degli scali ferroviari ma anche assalti alle infrastrutture dove i veicoli elettrici fanno il pieno.

Temi più discussi: I ladri di rame tornano in azione, rubati 1.500 metri di cavi dell’illuminazione pubblica; Le migliori vacanze di caccia al tesoro: dove andare; Scoperto un tesoro d’oro da 83 miliardi: chi lo controlla ora?.

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Catania. Contrasto ai furti di oro rosso, 2 ladri professionisti arrestatii poliziotti della squadra volanti hanno arrestato due catanesi di 39 e 41 anni per tentato furto ai danni di una cabina di proprietà dell’Enel in via Montegrappa ... ilmetropolitano.it

Cacciatori trentini in assemblea, il presidente Matteo Rensi: "Difendere la caccia significa dimostrare ogni giorno che sappiamo essere custodi seri e responsabili del territorio, non solo utilizzatori". L'assessore provinciale Roberto Failoni: "Necessario continua - facebook.com facebook

Al via a Ferrara la 67° conferenza della Società Hugo Obermaier, dedicata alla mobilità, espansione e ripopolamento post-glaciale attraverso le Alpi dei cacciatori-raccoglitori. Molto lieti di ospitare una delle @MiC_Italia @musei x.com