Maxi furto di oro rosso lungo la SS16 | sparite 8 tonnellate di cavi di rame per 50mila euro | 3 denunce

Un furto di grandi proporzioni si è verificato lungo la Statale Adriatica, dove sono state sottratte circa otto tonnellate di cavi di rame dal cantiere locale. Il valore stimato dei materiali rubati si aggira intorno ai 50mila euro. Le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine e sono state presentate tre denunce in merito all’accaduto. Nessuna persona è stata ancora arrestata o identificata ufficialmente come responsabile del colpo. La refurtiva comprende cavi di rame considerati un “oro rosso” per il loro valore economico.

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