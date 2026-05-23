Furlani ko in Cina infortunio per la stella azzurra del lungo

Notizia in breve

Durante la seconda tappa della Wanda Diamond League a Xiamen, in Cina, l’atleta italiano Mattia Furlani è uscito in barella a causa di un infortunio durante la gara di salto in lungo. Non sono stati forniti dettagli sul tipo di infortunio o sulla durata dell’assenza. L’evento si è concluso con l’atleta che ha lasciato il campo in modo assistito.