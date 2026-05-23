Furlani ko in Cina infortunio per la stella azzurra del lungo
Durante la seconda tappa della Wanda Diamond League a Xiamen, in Cina, l’atleta italiano Mattia Furlani è uscito in barella a causa di un infortunio durante la gara di salto in lungo. Non sono stati forniti dettagli sul tipo di infortunio o sulla durata dell’assenza. L’evento si è concluso con l’atleta che ha lasciato il campo in modo assistito.
(Adnkronos) – Infortunio per Mattia Furlani costretto a uscire in barella a Xiamen, seconda tappa della Wanda Diamond League di atletica leggera in Cina. La stella azzurra del salto in lungo finisce k.o. per un infortunio al bicipite femorale della coscia destra: l'entità del problema sarà valutata lunedì al rientro in Italia dopo i primi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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