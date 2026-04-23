Allarme infortunio per Lamine Yamal | la stella del Barça va ko

Durante la partita tra Barcellona e Celta Vigo, il giocatore del Barcellona ha subito un infortunio mentre si trovava in campo. Dopo aver calciato un rigore, si è accasciato a terra e ha chiesto il cambio immediatamente. La squadra ha portato via il giocatore in barella, mentre i medici intervenivano sul campo. La partita si è conclusa con la vittoria per 1-0 del Barcellona.

Il Barcellona batte il Celta Vigo 1-0 al Camp Nou, ma perde Lamine Yamal che dopo aver tirato il calcio di rigore è crollato a terra chiedendo immediatamente il cambio. Si teme un infortunio muscolare grave al bicipite femorale sinistro che lo terrebbe fuori fino a fine stagione e probabilmente salterebbe addirittura i Mondiali. Serata sfortunata per Hansi Flick. Il primo a lasciare il campo è Joao Cancelo, che al 23? minuto viene sostituito da Alejandro Balde per un problema tra il ginocchio destro e il quadricipite. Intorno al 40? Yamal si accende e nel provare una delle sue fantastiche giocate viene atterrato in area di rigore da Yoel Lago, guadagnandosi un prezioso calcio di rigore che segna sbaragliando completamente Radu e portando la squadra catalana in vantaggio.🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Allarme infortunio per Lamine Yamal: la stella del Barça va ko La stagione di Lamine Yamal è finita se sarà costretto a operarsi. Notizie correlate Allarme Lamine Yamal: infortunio dopo il rigore, Barça nel panico? Cosa sapere Lamine Yamal si infortuna al bicipite femorale sinistro durante Barcellona-Celta Vigo al 40° minuto. Barça, il treno di Flick corre con il fenomeno Lamine YamalIl Barcellona di Flick punta a consolidare il primato in Liga questa sera, alle 21:30, quando affronterà il Celta Vigo con l’obiettivo di ampliare il... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Allarme Barcellona, infortunio per Lamine Yamal: segna un rigore e si fa male. Sospetta lesione, Mondiali a rischio?; Yamal s’infortuna segnando un rigore: il precedente di De Bruyne che preoccupa il Barça e l'allarme Mondiali; Mondiali, infortunio per Yamal: partecipazione a rischio?; L’Atletico infierisce su Yamal: Simeone lo ridimensiona col paragone con Ronaldo, il club lo sbeffeggia sui social. Allarme Barcellona, infortunio per Lamine Yamal: segna un rigore e si fa male. Sospetta lesione, Mondiali a rischio?Una serata ricca di emozione, ma soprattutto di preoccupazione per il Barcellona: tra infortuni e malori sugli spalti, succede di tutto contro il Celta Vigo. I blaugrana scendono in campo al Camp Nou ... calciomercato.com Lamine Yamal e l’infortunio muscolare su rigore, i 3 possibili scenari: rischia fino a 6 mesi di stopIl timore è che Yamal abbia riportato lesioni al gruppo muscolare situato nella parte posteriore della coscia e composto da bicipite femorale, semitendinoso ... fanpage.it Pessime notizie per il Barcellona: la stagione di Lamine Yamal è finita. Gli esami a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra che lo terrà fuori per le restanti partite de LaLiga Yamal si è fatto male tirando (e - facebook.com facebook Pessime notizie per il Barcellona: la stagione di Lamine Yamal è finita. Gli esami a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra che lo terrà fuori per le restanti partite de LaLiga Yamal si è fatto male tirando (e x.com