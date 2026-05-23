Furlani il video dell' infortunio in Cina | Mattia esce in barella

Da gazzetta.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la seconda tappa stagionale di Diamond League a Xiamen, in Cina, Mattia Furlani ha subito un infortunio durante la gara del lungo. Al quarto tentativo, è scivolato sull’asse di battuta e si è infortunato al bicipite femorale sinistro. Il video dell’incidente mostra Furlani uscire dalla pedana in barella. Non sono stati forniti dettagli sulla diagnosi definitiva o sui tempi di recupero.

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Serio infortunio per Mattia Furlani, in gara nella seconda tappa stagionale di Diamond League a Xiamen, in Cina: il campione del mondo del lungo al quarto tentativo scivola sull’asse di battuta e si fa male al bicipite femorale sinistro: si teme un lungo stop. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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