Timpazzi | BMW fuori controllo un morto e un indagato

Sabato scorso a contrada Timpazzi si è verificato un incidente con un'auto BMW coinvolta, che ha causato la morte di un uomo. La vittima, di nome Giorgio Pagano, ha perso la vita nell’impatto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini e iscritto nel registro degli indagati una persona.

Un dramma si è consumato sabato scorso a contrada Timpazzi, dove la vita di Giorgio Pagano si è fermata bruscamente. Il conducente della vettura coinvolta, un uomo di 34 anni residente a Castanea, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo. L'auto, una BMW cabriolet, ha divelto metri di guardrail prima di impattare contro un albero, lasciando il giovane di Massa San Giorgio senza scampo. L'indagine è ora nelle mani del sostituto procuratore Riccardo Bussoli, che ha già disposto l'autopsia sul corpo della vittima e il sequestro dell'automobile. I primi rilievi della Polizia municipale hanno evidenziato l'assenza di tracce di frenata sull'asfalto, suggerendo che il veicolo procedeva a velocità sostenuta al momento dell'impatto.