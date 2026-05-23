Funerale e camera ardente nella sua Bra l' ultimo saluto a Carlo Petrini morto a 76 anni

Il funerale di Carlo Petrini, fondatore del movimento Slow Food, si terrà domenica 24 maggio 2026 nella sua città natale, Bra. La camera ardente sarà allestita nella stessa località, dove si svolgeranno anche le esequie. Petrini è deceduto all’età di 76 anni.

Il funerale di Carlo Petrini, fondatore del movimento Slow Food morto a 76 anni, è in programma domenica 24 maggio 2026, nella sua Bra. Sarà una cerimonia laica, celebrata alle 11,30 nel Quadrilatero dell’agenzia di Pollenzo (piazza Vittorio Emanuele), sede dell’università di scienze. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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