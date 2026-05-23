Fumo stanchezza isolamento | così si chiude il cerchio vizioso di insonnia e depressione per i giovani

Un nuovo rapporto evidenzia che tra i giovani si verifica un ciclo di insonnia e depressione caratterizzato da fumo, stanchezza e isolamento. La complessità del fenomeno non si riduce a una singola causa, ma coinvolge diversi fattori come uso di smartphone, stress scolastico e scarsità di sonno. La situazione crea un circolo vizioso difficile da interrompere, con le giovani generazioni che si trovano intrappolate in una spirale di disagio psicologico e comportamenti autolesionisti.

Non c’è una causa sola. Non lo smartphone, non la scuola, non la mancanza di sonno presa da sola. Il deterioramento della salute mentale nei giovani adulti assomiglia piuttosto a una matassa di fili che si stringono l’uno con l’altro, rendendo quasi impossibile trovare il capo da cui tirare. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Questo è quello che succede al tuo fisico quando smetti di fumare

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