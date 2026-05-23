AGI - Disturbi del sonno, ansia e depressione nei giovani adulti potrebbero essere sostenuti da complessi "circoli viziosi" in cui fattori biologici, psicologici e sociali si rafforzano reciprocamente, rendendo piu' difficile interrompere il peggioramento della salute mentale. E' quanto emerge da uno studio pubblicato su BMC Medicine e coordinato da Jeroen Uleman e Naja Hulvej Rod del Copenhagen Health Complexity Center dell'Universita' di Copenaghen, che ha sviluppato un modello per analizzare le interazioni tra numerosi fattori associati al benessere psicologico e alla qualita' del sonno nei giovani tra 18 e 40 anni. La ricerca evidenzia... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Ansia, depressione e insonnia nei giovani: lo studio che svela la trappola dei "circoli viziosi"

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