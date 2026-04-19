Durante la quinta puntata di “Amici di Maria De Filippi” trasmessa il 18 aprile su Canale 5, si è verificato un momento molto toccante. Emiliano, ballerino della scuola, si è commosso dopo aver ricevuto parole di incoraggiamento da parte di Maria De Filippi, che ha sottolineato la sua professionalità e determinazione. La sua coreografia, ambientata in una stanza da letto che riproduceva la sua cameretta di casa, ha attirato l’attenzione di pubblico e giudici.

Tra i momenti più intensi della quinta puntata di “Amici di Maria De Filippi”, andato in onda ieri 18 aprile su Canale 5, la coreografia del ballerino Emiliano, ambientato in una camera da letto a riprodurre la sua stanzetta di casa. Però al termine della performance Emiliano ha stretto a sé un oggetto che aveva preso durante la coreografia ed è scoppiato in un piccolo pianto. Maria De Filippi si è avvicinata al ballerino, spiegando: “Sei stato un professionista vero a non fermarti, queste sono le cose che fanno gli autori. In prova in questo armadio c’era un peluche, invece oggi al posto del peluche c’è un oggetto che arriva da casa sua. È stato bravissimo a non fermarsi”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sei stato un professionista vero a non fermarti, queste sono le cose che fanno gli autori”: Maria De Filippi consola Emiliano che si commuove ad Amici 25

non sono professionisti, sono presi dalla strada cit

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