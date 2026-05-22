Un giovane cantante ha raccontato di aver tentato più volte di entrare nelle rispettive edizioni di due talent show nazionali, senza successo. Ha spiegato di aver cercato di far ascoltare le sue canzoni in quegli anni, quando aveva 16 e 17 anni, senza riuscire a essere selezionato. Recentemente ha affermato che, pur essendo stato rifiutato da entrambi i programmi, ritiene che questa sia stata una scelta corretta, in quanto non si sentiva ancora pronto in quel momento.

“Ricordo di aver fatto di tutto per far sì che le mie canzoni fossero ascoltate. A 16 anni e 17 anni ho provato a entrare ad Amici e a X Factor senza mai riuscirci. E cantavo le stesse canzoni di oggi perché ad esempio avevo già scritto canzoni come Giusy, Sogni Appesi o Piccola stella. Evidentemente c’è un tempo per ogni cosa. Lì non era il momento giusto e forse è servito ad arrivare fin qui oggi ”, sono le parole del cantautore romano Ultimo durante l’incontro con gli studenti dell’ Università Tor Vergata. Sul palco dell’Auditorium Ennio Morricone dell’ateneo romano Ultimo si racconta assieme allo psichiatra e sociologo Paolo Crepet e risponde alle domande dei ragazzi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ultimo: “Fui rifiutato da Amici e X Factor ma è giusto così. Non ero pronto”

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Ultimo: Fui rifiutato da Amici e X Factor ma è giusto così

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