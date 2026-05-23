Fuga spericolata in moto casco scagliato contro gli agenti | ragazzo nei guai

Notizia in breve

Un giovane in moto ha seminato gli agenti con una fuga ad alta velocità, durante la quale ha scagliato il casco contro le forze dell’ordine. La polizia ha avviato un’indagine durata sei mesi per identificare il protagonista. La fuga si è svolta tra le vie di Gavardo, coinvolgendo manovre pericolose e un comportamento aggressivo. Dopo mesi di accertamenti, il ragazzo è stato individuato e denunciato.