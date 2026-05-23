Fuga spericolata in moto casco scagliato contro gli agenti | ragazzo nei guai
Un giovane in moto ha seminato gli agenti con una fuga ad alta velocità, durante la quale ha scagliato il casco contro le forze dell’ordine. La polizia ha avviato un’indagine durata sei mesi per identificare il protagonista. La fuga si è svolta tra le vie di Gavardo, coinvolgendo manovre pericolose e un comportamento aggressivo. Dopo mesi di accertamenti, il ragazzo è stato individuato e denunciato.
Sei mesi di indagini per dare un nome al ragazzo protagonista di una fuga spericolata tra le strade di Gavardo. Alla fine gli agenti della Polizia Locale dell’Aggregazione Valle Sabbia sono riusciti a risalire al responsabile: si tratta di un giovane residente a Prevalle.La vicenda risale a. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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