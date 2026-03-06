Nei guai un 17enne a Taranto fermato per spaccio aggredisce gli agenti intervenuti

A Taranto, un ragazzo di 17 anni è stato fermato e arrestato durante un'operazione antidroga. Durante il blitz, sono stati sequestrati droga, denaro e un tirapugni. Quando gli agenti sono intervenuti, il giovane ha resistito e aggredito gli agenti, riportando lesioni. L’arresto si inserisce in un’azione di contrasto allo spaccio nella zona.

Un arresto con sequestro di sostanze stupefacenti e denaro, questo il bilancio di un'operazione della Polizia di Stato condotta nel quartiere Paolo VI di Taranto. Un giovane di 17 anni è stato fermato e accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. L'intervento è avvenuto nell'ambito di un servizio antidroga mirato, come reso noto dalle forze dell'ordine. Operazione antidroga a Taranto Il tentativo di fuga e la reazione violenta Arresto e trasferimento presso il Centro di Prima Accoglienza Operazione antidroga a Taranto