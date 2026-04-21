Un giovane di 20 anni di Palermo è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver tentato di scappare in moto in modo pericoloso. Durante il tentativo di fuga, ha inoltre fornito ai militari una versione dei fatti falsa, che non ha ingannato le forze dell'ordine. Successivamente, è stato accertato che guidava sotto l’effetto di alcol.

Eseguito un arresto per fuga pericolosa, simulazione di reato e guida in stato di ebbrezza nel quartiere Libertà. Un giovane palermitano, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo un inseguimento per le vie cittadine, culminato nel quartiere CEP. L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo. Operazione dei Carabinieri nel quartiere Libertà Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato durante un servizio di controllo del territorio svolto dalla Stazione Crispi. I militari hanno intimato l’alt a un motociclo di grossa cilindrata condotto da un 20enne palermitano, già sottoposto a misura di prevenzione.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Folle fuga in moto a Palermo, poi la bugia ai carabinieri che non ci cascano: 20enne ubriaco nei guai

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