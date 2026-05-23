Frosinone piange Amedeo Di Sora | si spegne a 84 anni un simbolo del giornalismo locale e del Carnevale

Da frosinonetoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Frosinone si è spento a 84 anni Amedeo Di Sora, noto giornalista locale. Era stato direttore di “Alè Frosinone” e figura centrale del giornale satirico di Carnevale “La Uespa”. La sua morte rappresenta una perdita significativa per il giornalismo e le tradizioni culturali della città.

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Frosinone perde una delle sue figure più rappresentative. È morto all’età di 84 anni Amedeo Di Sora, storico giornalista, direttore di “Alè Frosinone” e volto simbolo del celebre giornale satirico di Carnevale “La Uespa”. La notizia della sua scomparsa, avvenuta dopo una rapida malattia, ha. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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