Frosinone piange Amedeo Di Sora | si spegne a 84 anni un simbolo del giornalismo locale e del Carnevale

A Frosinone si è spento a 84 anni Amedeo Di Sora, noto giornalista locale. Era stato direttore di “Alè Frosinone” e figura centrale del giornale satirico di Carnevale “La Uespa”. La sua morte rappresenta una perdita significativa per il giornalismo e le tradizioni culturali della città.

Frosinone perde una delle sue figure più rappresentative. È morto all’età di 84 anni Amedeo Di Sora, storico giornalista, direttore di “Alè Frosinone” e volto simbolo del celebre giornale satirico di Carnevale “La Uespa”. La notizia della sua scomparsa, avvenuta dopo una rapida malattia, ha. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Addio a Gino Paoli, si spegne a 91 anni una voce simbolo d’ItaliaReferendum, Sorrentino (NdC): “Grande risultato, il nostro leader si è speso per la causa: nel Sannio No vince senza parlamentari di riferimento”...

Ceccano piange Antonio Zaccini, generale e figura simbolo dell’aviazione localeProfondo cordoglio a Ceccano per la scomparsa di Antonio Zaccini, venuto a mancare all’età di 67 anni nella sua abitazione di via Gaeta.

Frosinone piange Amedeo Di Sora, storico giornalista e anima de La UespaSi è spento all’età di 85 anni Amedeo Di Sora, storico giornalista frusinate e inventore de La Uespa, il giornale satirico diventato negli anni una ... ilmessaggero.it