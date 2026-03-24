Addio a Gino Paoli si spegne a 91 anni una voce simbolo d’Italia

È deceduto all'età di 91 anni il cantautore genovese noto per aver contribuito alla musica italiana con brani che uniscono poesia e canzone d’autore. La sua morte rappresenta la perdita di una figura influente nel panorama musicale del paese. La sua carriera ha attraversato diversi decenni, lasciando un segno indelebile nel settore.

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