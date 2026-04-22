Ceccano piange Antonio Zaccini generale e figura simbolo dell’aviazione locale

A Ceccano si piange la perdita di Antonio Zaccini, generale e figura nota nel settore dell’aviazione locale. Zaccini è morto all’età di 67 anni nella sua casa di via Gaeta. La notizia della sua scomparsa ha suscitato commozione tra amici, familiari e conoscenti. La città si stringe nel dolore per questa perdita significativa.

Profondo cordoglio a Ceccano per la scomparsa di Antonio Zaccini, venuto a mancare all’età di 67 anni nella sua abitazione di via Gaeta. Lascia la moglie Caterina, il figlio Giovanni e i familiari tutti, ai quali si stringe l’intera comunità.Figura di riferimento per il territorio, Zaccini ha.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Gussago piange Umberto Gabetti, figura simbolo di sagre e volontariatoLa comunità di Gussago piange Umberto Gabetti, morto domenica 8 marzo, all’età di 77 anni. Successo dei servizi di aviazione generale dell’aeroporto di BergamoL’aeroporto di Milano Bergamo consolida le attività operative legate all’aviazione generale, i cui movimenti generati nel periodo dei Giochi Olimpici...