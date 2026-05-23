Fratellini bendati e abbandonati nel bosco convalidato l’arresto della madre e del compagno Presi mentre facevano colazione
La madre e il suo compagno sono stati arrestati e hanno ottenuto la convalida dell’arresto. Sono stati trovati mentre facevano colazione, dopo aver abbandonato due fratellini bendati nel bosco. In precedenza, i bambini avevano partecipato a un gioco di nascondino prima di essere bendati e lasciati soli tra gli alberi, con l’auto che si allontanava. La vicenda è stata scoperta dopo che i piccoli sono stati trovati in condizioni di abbandono.
Prima il gioco a nascondino nel bosco, poi le bende sugli occhi e infine l’auto che si allontana lasciandoli soli tra gli alberi. È la scena ricostruita dagli investigatori portoghesi che ha portato all’arresto di Marine Rousseau e Marc Ballabriga, la coppia francese accusata di aver abbandonato nei pressi di Monte Novo do Sul, in Portogallo, i due figli della donna, di appena 3 e 5 anni. Per entrambi il tribunale di Setúbal ha disposto la custodia cautelare. Le accuse contestate sono lesioni personali aggravate, abbandono di minori ed esposizione al pericolo. Quando sono stati trovati i due piccoli erano “terrorizzati, piangevano e chiamavano il loro padre”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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