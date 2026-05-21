Due bimbi francesi di 3 e 5 anni abbandonati dalla madre nel bosco in Portogallo | Ci ha bendati per un gioco ed è andata via

Due bambini francesi di 3 e 5 anni sono stati trovati abbandonati in un bosco nel Portogallo. Secondo quanto riferito, la madre li aveva bendati per gioco e poi era sparita. Il padre, con cui i minori sono separati, aveva già segnalato la scomparsa alcuni giorni prima. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire l'accaduto. La procura locale ha aperto un fascicolo sul caso.

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