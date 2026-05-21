Due bimbi francesi di 3 e 5 anni abbandonati dalla madre nel bosco in Portogallo | Ci ha bendati per un gioco ed è andata via
Due bambini francesi di 3 e 5 anni sono stati trovati abbandonati in un bosco nel Portogallo. Secondo quanto riferito, la madre li aveva bendati per gioco e poi era sparita. Il padre, con cui i minori sono separati, aveva già segnalato la scomparsa alcuni giorni prima. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire l'accaduto. La procura locale ha aperto un fascicolo sul caso.
Il padre dei due minori, separato dalla donna, ne aveva denunciato l'allontanamento alcuni giorni fa. A scorgere i ragazzini lungo una strada ai margini del bosco è stato un automobilista di passaggio: "Li ho visti venire verso di me urlando e piangendo". La donna risulta irreperibile. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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