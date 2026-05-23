Frassinetti | Mafia in difficoltà dove ci sono istruzione e opportunità per giovani
In occasione del 34esimo anniversario della strage di Capaci, il sottosegretario all’Istruzione e al Merito ha visitato alcune scuole nella provincia di Palermo. Durante gli incontri, ha sottolineato che le aree dove ci sono maggiori opportunità e formazione per i giovani sono meno soggette alla presenza di attività mafiose. La visita si è concentrata sulla promozione della cultura della legalità tra studenti e insegnanti.
In concomitanza con il 34esimo anniversario della strage di Capaci, il sottosegretario all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti ha compiuto una serie di visite nella provincia palermitana per promuovere la cultura della legalità tra i banchi di scuola. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Quasi la metà dei giovani che lasciano l’Italia sono di sesso femminile: laureate con ottimi voti, cercano all’estero non solo migliori opportunità lavorative, ma anche la possibilità di conciliare vita e ufficio. E, alla fine, diventare madri in Paesi dove i bambini sono accolti con gioiaC’è un tipo di parità che, questa sì, non avremmo voluto raggiungere mai e per giunta così in fretta.
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