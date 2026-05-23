Frassinetti | Mafia in difficoltà dove ci sono istruzione e opportunità per giovani

Notizia in breve

In occasione del 34esimo anniversario della strage di Capaci, il sottosegretario all’Istruzione e al Merito ha visitato alcune scuole nella provincia di Palermo. Durante gli incontri, ha sottolineato che le aree dove ci sono maggiori opportunità e formazione per i giovani sono meno soggette alla presenza di attività mafiose. La visita si è concentrata sulla promozione della cultura della legalità tra studenti e insegnanti.