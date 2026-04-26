Quasi la metà dei giovani che lasciano l’Italia sono di sesso femminile | laureate con ottimi voti cercano all’estero non solo migliori opportunità lavorative ma anche la possibilità di conciliare vita e ufficio E alla fine diventare madri in Paesi dove i bambini sono accolti con gioia

Quasi la metà dei giovani donne che lasciano l’Italia sono laureate con voti elevati e cercano all’estero non solo migliori possibilità di lavoro, ma anche di conciliare vita professionale e familiare. Spesso, in altri Paesi, trovano un ambiente più favorevole per avere figli e vivere con maggiore serenità. Questa realtà ha portato a una situazione di parità che, fino a poco tempo fa, non si sarebbe desiderata così rapidamente.

C ’è un tipo di parità che, questa sì, non avremmo voluto raggiungere mai e per giunta così in fretta. Riguarda le ragazze e le giovani donne che lasciano l’Italia, stufe di aspettare che il Paese si accorga di loro. Oggi le giovani che se ne vanno sono tante quanto i maschi e lo fanno con l’identico amaro bilancio, il medesimo pragmatismo. In Italia solo il 6% di donne CEO: la denuncia sulla parità che non c’è X Se qui gli stipendi sono fermi agli anni Novanta, se qui si fatica a fare valere il merito, se qui il lavoro è un lungo apprendistato e la carriera una palude, poiché a Milano un affitto costa ormai come a Berlino o a Parigi, tanto vale spostarsi lì.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Quasi la metà dei giovani che lasciano l’Italia sono di sesso femminile: laureate con ottimi voti, cercano all’estero non solo migliori opportunità lavorative, ma anche la possibilità di conciliare vita e ufficio. E, alla fine, diventare madri in Paesi dove i bambini sono accolti con gioia Notizie correlate Leggi anche: I pescaresi hanno una qualità della vita alta, ma le opportunità lavorative sono limitate Leggi anche: Fuga di cervelli al femminile: le giovani laureate modenesi che scappano all'estero Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Giornata della Terra. UNICEF: quasi la metà dei 2,4 miliardi di bambini esposti a shock climatici e ambientali; Quasi la metà della popolazione svizzera utilizza l’IA generativa; Unicef, quasi metà dei 2,4 miliardi di bambini esposti a choc climatico; La Guerra tra Usa/Israele e Iran calamita quasi la metà della disinformazione rilevata a marzo in Italia. Metà delle rotte aeree più trafficate d’Europa è quasi impossibile da prenotare in treno Metà delle rotte aeree più trafficate d’Europa è quasi impossibile da ...Lo spiega un rapporto che definisce il sistema di prenotazione dei biglietti ferroviari transfrontalieri all'età della pietra ... repubblica.it Unicef, quasi metà dei 2,4 miliardi di bambini esposti a choc climaticoGiornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it #Malen no-stop: 11 gol in #SerieA e un record quasi eguagliato. Il dato di Donyell #ASRoma #BolognaRoma x.com la Repubblica. . Per Gastone Malaguti, partigiano quasi centenario, il 25 aprile non è un giorno qualunque: è la data che ricorda un mondo in cui, in prima persona, si è battuto per la liberazione d'Italia. “I giovani di oggi dovrebbero averci come monito per evit - facebook.com facebook