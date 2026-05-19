Minori e sicurezza online Frassinetti al G7 Istruzione | Priorità educativa per l’Italia

Durante il G7 dedicato all’Istruzione, un rappresentante italiano ha dichiarato che la tutela dei minori in rete rappresenta un tema centrale per il Paese. La discussione si è concentrata sulle misure da adottare per garantire un ambiente digitale più sicuro, con particolare attenzione alle responsabilità delle piattaforme e alle strategie di prevenzione. In questa sede, sono state affrontate anche le iniziative volte a educare i giovani all’uso consapevole di Internet, evidenziando l’importanza di un approccio integrato tra scuola, famiglia e istituzioni.

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