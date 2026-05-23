Frassinetti | La scuola è il primo presidio contro la mafia Dalla legalità alla memoria storica INTERVISTA
La scuola viene considerata il primo presidio contro la mafia, secondo un intervento di un rappresentante istituzionale. Si afferma che cultura e istruzione devono fungere da deterrente alla criminalità organizzata. La discussione coinvolge anche il ruolo della memoria storica come strumento di prevenzione e formazione, sottolineando la funzione educativa delle istituzioni scolastiche nel contrasto alle attività illegali. Nessun riferimento a persone, enti o luoghi specifici è stato fatto.
“ La cultura e l’istruzione devono diventare antidoto alla criminalità organizzata ”. È uno dei passaggi centrali dell’intervento del sottosegretario all’Istruzione Paola Frassinetti, intervenuta a Balestrate alla manifestazione “Sulle vie della Legalità” promossa dall’Istituto comprensivo “Rettore F. Evola”. L'articolo Frassinetti: “La scuola è il primo presidio contro la mafia”. Dalla legalità alla memoria storica INTERVISTA. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Frassinetti: La scuola è il primo presidio contro la mafia. Dalla legalità alla memoria storica
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