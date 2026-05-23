La scuola viene considerata il primo presidio contro la mafia, secondo un intervento di un rappresentante istituzionale. Si afferma che cultura e istruzione devono fungere da deterrente alla criminalità organizzata. La discussione coinvolge anche il ruolo della memoria storica come strumento di prevenzione e formazione, sottolineando la funzione educativa delle istituzioni scolastiche nel contrasto alle attività illegali. Nessun riferimento a persone, enti o luoghi specifici è stato fatto.

“ La cultura e l’istruzione devono diventare antidoto alla criminalità organizzata ”. È uno dei passaggi centrali dell’intervento del sottosegretario all’Istruzione Paola Frassinetti, intervenuta a Balestrate alla manifestazione “Sulle vie della Legalità” promossa dall’Istituto comprensivo “Rettore F. Evola”. L'articolo Frassinetti: “La scuola è il primo presidio contro la mafia”. Dalla legalità alla memoria storica INTERVISTA. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Frassinetti: La scuola è il primo presidio contro la mafia. Dalla legalità alla memoria storica

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