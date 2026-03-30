A Foggia nasce il primo presidio di legalità in una scuola superiore

Questa mattina, presso la Biblioteca del Liceo scientifico “A. Volta” di Foggia, si è tenuta l’inaugurazione del primo Presidio di Legalità promosso dal Comune in una scuola superiore. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e studenti, che hanno assistito alla cerimonia di apertura di questa iniziativa all’interno di un istituto scolastico di secondo grado.

Al Liceo “A. Volta” una mattinata di memoria, impegno civile e partecipazione attiva Si è svolta questa mattina, 30 marzo 2026, presso la Biblioteca d’Istituto del Liceo scientifico “A. Volta” di Foggia, l’inaugurazione del primo Presidio di Legalità del Comune all’interno di una scuola secondaria di secondo grado. Un’iniziativa di grande rilievo, pensata per promuovere tra le nuove generazioni la cultura della legalità, della giustizia e della responsabilità civica. Il Presidio è stato dedicato alla memoria di Francesco Marcone, barbaramente ucciso a Foggia il 31 marzo 1995. La sua figura continua a rappresentare un esempio autentico di integrità morale, senso del dovere e impegno civile. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - A Foggia nasce il primo presidio di legalità in una scuola superiore Articoli correlati Leggi anche: Castellammare, inaugurata la nuova scuola Salvati. Vicinanza: “Un presidio di legalità per Scanzano” La scuola si fa presidio di legalità: Don Antonio Coluccia incontra gli studenti di LabicoIl contrasto alle dipendenze e la scelta consapevole della legalità entrano in aula. Tutti gli aggiornamenti su Foggia nasce Temi più discussi: Moschea a Foggia, i musulmani ai cittadini: Prendete le distanze dall'Islamofobia - FoggiaToday; Foggia, al liceo Volta nasce il primo Presidio di Legalità: intitolato a Francesco Marcone; Foggia: nasce la Consulta per l’Ambiente e per il Verde; Trapani da incubo: battuto dal Foggia ultimo in classifica. A Foggia nasce il primo presidio di legalità in una scuola superioreSi è svolta questa mattina, 30 marzo 2026, presso la Biblioteca d’Istituto del Liceo scientifico A. Volta di Foggia, l’inaugurazione del primo Presidio di Legalità del Comune all’interno di una scuo ... foggiatoday.it Rosso Doc di Cerignola e Nero di Troia, nasce consorzio di produttoriA Cerignola nasce il consorzio dei produttori di Rosso di Cerignola e Nero di Troia per tutela e promozione DOC. trmtv.it FOGGIA, AL LICEO VOLTA NASCE IL PRIMO PRESIDIO DI LEGALITÀ: intitolato a Francesco Marcone - facebook.com facebook #Foggia, al liceo Volta nasce il primo Presidio di Legalità: intitolato a Francesco Marcone x.com